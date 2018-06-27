Орловские эсеры презентовали свой вариант пенсионной реформы

В эти минуты в центре защиты прав граждан на улице Пушкина идет пресс-конференция.

В своем выступлении представители партии и депутаты облсовета Руслан Перелыгин, Денис Филипченков и Олег Копин доказывают, что можно не вводить увеличение пенсионного возраста.

Так, Денис Филипченков отметил, что нужно ввести другие системы пополнения бюджета — возврат НДС для производителей топлива; улучшение конкурентной среды во время госзакупок, так как в последние годы отмечен резкий рост заключения контрактов с единственным поставщиком; повышенный налог для тех, кто получает более 28 миллионов рублей в год.

Отдельно было отмечено, что чиновники не занимаются теневым сектором оплаты труда. А именно здесь прячется огромная часть пенсионных и иных социальных взносов.

С точки зрения «Справедливой России» правительство не использовало все имеющиеся резервы.

Также было отмечено, что рост пенсионного возраста серьезно повлияет на общественную сферу. Пенсионеры — самая активная часть населения, они участвуют в некоммерческих проектах. Они — управдомы, председатели дачных кооперативов и других важных сфер жизни людей, где работающему человеку просто некогда работать.

В целом реформе повышения пенсионного возраста была дана негативная оценка. Ее назвали направленной на разрушение сложившихся в обществе устоев. Многим пожилым людям работать до смерти. А те, кто не сможет трудоустроиться по состоянию здоровья. пополнят ряды безработных стариков без средств к существованию.

Отдельно был представлен законопроект, разработанный «Справедливой Россией». В нем предложено упростить систему начисления пенсий.

Фракция «Справедливой России» в областном совете будет требовать от руководства облсовета открытого общественного обсуждения данного законопроекта. Так как Госдума ожидает ответа от региональных дум с мнением о готовящейся реформе. Однако надежды на то, что большинство единороссов в областном совете пойдет против мнения правительства, практически нет.

ИА «Орелград»