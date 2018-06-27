В «Атолле» неправильно рекламировали фаст-фуд

Нарушения требований закона о рекламе выявило УФАС.

Как сообщает управление ФАС России по Орловской области, антимонопольное дело было возбуждено в отношении двух местных ООО. Представители компаний на первом этаже торгового центра «Атолл» распространяли рекламные листовки. Это были предложения о доставке на дом готовых блюд.

— В соответствии с требованием действующего законодательства, в рекламе товаров при дистанционном способе их продажи должны быть указаны сведения о продавце таких товаров, а именно наименование, место нахождения и ОГРН для юридического лица, — пояснили в УФАС. — Однако в распространяемых листовках такая информация отсутствовала.

Ответственность за нарушение возложена на рекламодателя, рекламораспространителя и рекламопроизводителя. Таким образом, оба ООО были признаны виновными в нарушении закона. Реклама была признана ненадлежащей.

ИА «Орелград»