В Орле возмутились повышением пенсионного возраста

Орловские коммунисты сделали громкое заявление.

Заявление бюро Орловского обкома КПРФ опубликовано на официальном сайте компартии. Он посвящено предполагаемому увеличению пенсионного возраста. Напомним, что проект закона уже внесен правительством страны в Госдуму. В Орле считают, что он «вызвал в обществе непонимание и возмущение».

«Законопроект противоречит положению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» об увеличении продолжительности жизни населения до 80 лет к 2030 году, — утверждается в заявлении. — Уже сегодня до 65 лет не доживает 43 процента мужчин и около 25 процентов женщин, а повышение трудовой нагрузки на граждан поставит под угрозу реализацию заявленных планов по увеличению продолжительности жизни, поскольку оно негативно скажется на состоянии их здоровья».

Орловские коммунисты уверены в том, что повышение пенсионного возраста ухудшит состояние здоровья населения и увеличит как государственные расходы на здравоохранение, так и российских фондов социального страхования и обязательного медицинского страхования. В результате совокупный финансовый эффект от повышения пенсионного возраста может оказаться отрицательным.

«Темпы индексации пенсий будут по-прежнему отставать от динамики зарплат, а заявленный уровень индексации ежемесячной пенсии в размере около 1000 рублей каждый год представляется заниженным, — говорится далее в тексте. — Средний размер пенсий в 2018 году составит примерно 14000 рублей. Таким образом, увеличение пенсии на 1000 рублей означает ее повышение на 7 процентов. При этом темпы инфляции согласно целевому ориентиру Банка России составят 4 процента. Следовательно пенсии автоматически будут увеличены на эти 4 процента по уже действующему закону. Таким образом, в реальном выражении рост пенсий составит в среднем 3 процента. При этом рост реальных зарплат в 2017 году составил 3,5 процента, а в январе-апреле 2018 года — 9,6 процента».

ИА «Орелград»