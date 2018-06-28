Орловских студентов ожидает религиозное просвещение

28.6.2018 | 13:44 Новости, Общество

Проект ОГУ выиграл конкурс «Православная инициатива».

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, проект «Святые подвижники земли Орловской: неразрывная связь времен» стал победителем конкурса «Православная инициатива». Он проводится по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Проект подготовлен научно-образовательным центром «Теоретическая и прикладная социология» ОГУ имени Тургенева.

— Главная цель — религиозное просвещение и содействие духовно-нравственному становлению личности молодого человека, — пояснили в митрополии. — В рамках программы пройдет серия мероприятий для студенческой молодежи Орла.

Проект предусматривает проведение исследования, «направленного на определение диапазона и глубины знаний молодежи о православной истории Орловщины». Второй этап — просветительский – предусматривает поездки по местам, связанным с жизнью и смертью священномученника Кукши Печерского и священноисповедника Георгия Коссова. Третий этап – проверочный.

Проект пройдет с 10 августа по 10 ноября 2018 года на средства гранта, полученного в рамках конкурса.

ИА «Орелград»

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