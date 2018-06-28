В Орле ожидаются грозы и ветер

28.6.2018 | 13:03 Новости, Общество

Непогода настигнет регион 29 июня.

Как сообщили в ГУ МЧС по Орловской области, 29 июня на территории региона ожидаются дожди с грозами. Скорость ветра достигнет 5-10 метров в секунду, при грозе — 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14°С…+19°С, днем +26°С…+31°С.

— В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб, — напомнили в МЧС.

ИА «Орелград»

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