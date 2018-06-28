В Орле поставщика протезов оштрафовали на 2,5 млн рублей

Нарушения в работе предприятия выявила прокуратура Железнодорожного района.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, была проведена проверка соблюдения ООО «Центральное экспериментально-производственное объединение» требований законодательства о закупках.

Компания заключила с областным департаментом социальной защиты контракт по обеспечению техническими средствами реабилитации (сложной ортопедической обувью на протезы и аппараты, обувью при односторонней ампутации) инвалидов в 2017 году на общую сумму более 2,5 млн рублей.

Срок действия контракта — до 30 ноября 2017 года. Однако поставщик контракт исполнил частично и нарушил сроки его исполнения. Прокуратура возбудила административное производство. Материалы рассмотрел мировой суд, который наказал «ЦЭПО» штрафом в размере более 2,5 млн рублей.

Судебное постановление пока не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»