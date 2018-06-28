В Орле поставщика протезов оштрафовали на 2,5 млн рублей

28.6.2018 | 15:15 Новости, Общество

Нарушения в работе предприятия выявила прокуратура Железнодорожного района.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, была проведена проверка соблюдения ООО «Центральное экспериментально-производственное объединение» требований законодательства о закупках.

Компания заключила с областным департаментом социальной защиты контракт по обеспечению техническими средствами реабилитации (сложной ортопедической обувью на протезы и аппараты, обувью при односторонней ампутации) инвалидов в 2017 году на общую сумму более 2,5 млн рублей.

Срок действия контракта — до 30 ноября 2017 года. Однако поставщик контракт исполнил частично и нарушил сроки его исполнения. Прокуратура возбудила административное производство. Материалы рассмотрел мировой суд, который наказал «ЦЭПО» штрафом в размере более 2,5 млн рублей.

Судебное постановление пока не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Письмо седьмое. Послание небес

Мой милый друг! Здравствуй! Прости, я задержал с письмом, но были на то обстоятельства. Главным событием недели прошедшей стал, несомненно, …
Читать…

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования