Клычков изменил жизнь в Бобраках

В регионе зафиксирован очередной случай бешенства животных.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков подписал указ о введении ограничительных мероприятий в Урицком районе. Ранее в деревне Бобраки Богдановского сельского поселения был выявлен случай бешенства животных. Эпизоотическим очагом признано личное подворье.

Угрожаемой зоной по бешенству животных считается территория в радиусе 2,5 км от неблагополучного пункта (деревни Заревка и Лески Богдановского сельского поселения) и входящие в нее природные территории, в том числе урочища и прочие объекты.

Также утвержден план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага и предупреждению новых случаев бешенства. Его выполнение поручено специалистам Урицкой районной станции по борьбе с болезнями животных.

ИА «Орелград»