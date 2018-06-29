Ответственным за укрупнение районов назначен Николай Злобин

Создана комиссия по вопросам административно-территориального устройства.

Председателем комиссии назначен Николай Злобин – первый зампред правительства Орловской области. Также утверждены правила внесения предложений об образовании, преобразовании и упразднении административно-территориальных единиц. Они будут использоваться, например, при объединении районов, изменении границ, перенесении административных центров и другое.

По закону инициаторами внесения предложений могут быть органы государственной власти РФ, органы государственной власти Орловской области, органы местного самоуправления, а также общественные объединения, юридические лица и просто граждане РФ. Предложения будет рассматривать комиссия, возглавленная Николаем Злобиным.

Напомним, что об укрупнении районов и сельских поселений активно заговорили при губернаторе Вадиме Потомском. Считалось, что это позволит экономить бюджетные средства, прежде всего, на содержание чиновников. Но дальше разговоров дело практически не пошло.

ИА «Орелград»