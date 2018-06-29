В Орле надолго и масштабно ограничат движение

Это связано с ремонтом дорог.

Управление ГИБДД по Орловской области рассказало об ограничении движения по отдельным дорогам до 1 августа, а местами — до 20 августа. Проезжая часть будет сужена из-за ремонта дорог.

Так, до 1 августа будет временно ограничено движение транспортных средств по ул. Васильевская (от пер.Западный до ул. 1-я Посадская), ул. Карачевская (от ул. 2-я Посадская до ул.Колхозная), ул. 2-я Пушкарная (от ул. Мостовая до ул.Колхозная), ул. Комсомольская ( от ул.Авиационная до ул. Кромская).

Также до 1 августа будет времено ограничено движение транспортных средств по ул. Приборостроительной (от ул. Октябрьской до пер. Ипподромный), Московскому шоссе (от ул. Михалицына до ул. Рощинская), ул. Маринченко (от ул. Космонавтов до дома №151 по Московскому шоссе), пер. Южный (в районе пересечения с Новосильским шоссе), ул. Кузнецова (от ул. Раздольная до разворотного кольца маршрутного транспорта).

До 20 августа будет временно ограничено движение транспортных средств по ул. Героев Пожарных, Наугорскому шоссе, ул.Тургенева (от ул.Лескова до моста «Тургеневский»), ул.Лескова (от пл.Маршала Жукова до ул.Пионерской), ул.7 Ноября (от ул.Октябрьская до ул.Салтыкова-Щедрина), ул. Октябрьская (от ул.Полесская до ул. Пионерская), ул. Скворцова (от Наугорского шоссе до границы города Орла), ул.Картукова.

ИА «Орелград»