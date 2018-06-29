В Орле у вокзала появился вагон-памятник

Он стилизован под военное время и расписан лозунгами.

В сквере возле Дворца культуры железнодорожников установили вагон эпохи Великой Отечественной войны.

Он расписан слоганами — «За Родину!», «За Сталина!», «Слава победителям!», «Слава железнодорожникам!», «Мы из Орла».

InfoOrel.ru сообщает, что в сквере продолжается благоустройство. Возле ДК ЖД планируют возродить военно-исторический мемориальный комплекс и открыть его к 5 августа, когда будут отмечаться День освобождения Орла от немецких захватчиков и День железнодорожника.

По обе стороны от дворца культуры установлены рельсы, на которые поставят подвижной состав. Внутри него будет музей.

ИА «Орелград»