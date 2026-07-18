В Орловской области при атаке беспилотников повреждены два дома

Пострадал один человек.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков проинформировал в соцсетях, что за минувшие сутки над территорией региона были уничтожены 16 беспилотных летательных аппаратов противника. Незначительные повреждения получили два частных жилых дома.

Глава региона также уточнил информацию о состоянии местного жителя, пострадавшего в ходе этих событий. Оно остается тяжелым. Губернатор добавил, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, в ночь на 14 июня ВСУ ударили БПЛА по многоэтажке в ЖК «Зеленый остров» в Орле. В результате атаки один человек погиб, девять пострадали.

ИА “Орелград”