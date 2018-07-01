Названы системные проблемы орловского бизнеса

Предприниматели жалуются на правоохранителей и налоговиков.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин отчитался о работе в текущем году. Доклад прозвучал на расширенном заседании общественного и экспертного советов при бизнес-омбудсмене и автономной некоммерческой организации «Межрегиональный центр общественных процедур «Бизнес против коррупции».

По словам Евгения Лыкина, в его общественную приемную и к его общественным помощникам обратились 214 предпринимателей, 62 из которых подали письменные обращения. Основными стали вопросы аренды недвижимого имущества и землепользования, налогообложения и уплаты страховых взносов.

— Поступали обращения по вопросам уголовного преследования и проведения оперативно-розыскных мероприятий, — отметил Евгений Лыкин. — Одно из таких обращений стало предметом рассмотрения в рамках проведения общественных процедур АНО «МЦОП «БПК».

Он также назвал системные проблемы. Прежде всего, это несвоевременное исполнение государственными и муниципальными заказчиками обязательств по оплате выполненных контрактов. Вторая системная проблема связана с рассмотрением налоговыми органами «дробления бизнеса» в качестве способа ухода от налогов.

В 2018 году по 12 обращениям, поступившим в аппарат уполномоченного, защита прав предпринимателей проводилась в судебном порядке.

ИА «Орелград»