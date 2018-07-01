Под Орлом не достроили детсад

1.7.2018 | 16:21 Новости, Общество

В Орловском районе проверили строительные сметы.

Как сообщили в администрации Орловского района, проведена актуализация сметы для завершения работ по строительству детского сада на 95 мест в деревне Платоново. Строительство осталось незавершенным.

— Для завершения возведения здания потребуется 11,2 млн рублей, — отметили в администрации. – Примерно такие же затраты необходимы для технического оснащения здания и благоустройства территории — организации игровых зон, тротуарных дорожек и беседок.

В настоящее время проводится экспертиза проектно-сметной документации на строительство мини-футбольного поля в поселке Стальной Конь.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Письма другу: Тишина

Мой милый друг! Здравствуй! Перемены лета не радуют меня. Листва стала гуще, дни стали жарче, ярче, но синоптики пугают грозами, …
Читать…

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования