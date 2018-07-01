Под Орлом не достроили детсад

В Орловском районе проверили строительные сметы.

Как сообщили в администрации Орловского района, проведена актуализация сметы для завершения работ по строительству детского сада на 95 мест в деревне Платоново. Строительство осталось незавершенным.

— Для завершения возведения здания потребуется 11,2 млн рублей, — отметили в администрации. – Примерно такие же затраты необходимы для технического оснащения здания и благоустройства территории — организации игровых зон, тротуарных дорожек и беседок.

В настоящее время проводится экспертиза проектно-сметной документации на строительство мини-футбольного поля в поселке Стальной Конь.

ИА «Орелград»