В Орле у малого бизнеса появился единый орган управления

1.7.2018 | 12:12 Новости, Общество

Правительство изменило иерархию поддержки малого бизнеса.

Постановление издано в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские фермерские хозяйства.

Единым органом управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, определена некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области».

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора по экономике и финансам Вадима Тарасова. Кстати, в Орловской области зарегистрировано свыше 9 тысяч организаций малого и среднего бизнеса и более 17,5 тысячи индивидуальных предпринимателей.
По данным правительства, в 2017 году на стимулирование деловой активности в Орловской области было направлено более 63 млн рублей. На 41 млн рублей возросла капитализация государственной микрофинансовой организации.

Региональным гарантийным фондом было предоставлено 64 поручительства на 191,5 млн рублей. Впервые был проведен конкурсный отбор по субсидированию части затрат, связанных с продвижением товаров собственного производства на внутренние и внешние рынки.

ИА «Орелград»

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