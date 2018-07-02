Долг Орловской области за год вырос на 16 процентов

2.7.2018 | 16:24 Новости, Общество

Объем обязательств достиг верхнего предела.

Как сообщает Контрольно-счетная палата Орловской области, в 2017 году рост государственного долга региона составил 16,1 процента. На данный момент он составляет около 18,3 миллиарда рублей. Размер государственного долга сложился на уровне верхнего предела.

— Высокий уровень дефицита и структура государственного долга по итогам 2017 года уже стали причиной досрочного погашения части бюджетных кредитов в текущем году, — сообщил председатель КСП Иван Левин. — Данная операция производилась за счет привлечения дополнительных коммерческих кредитов.

Он добавил, что высокий уровень госдолга ограничивает в текущем году заимствования на выполнение расходных обязательств Орловской области, а также приводит к высоким расходам. Так, по итогам 2017 года на обслуживание государственного долга было направлено 931,5 млн рублей.

Сложившаяся ситуация требует выработки ряда мероприятий по сокращению госдолга, считают в КСП.

ИА «Орелград»

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