В Орле разработали уникальный способ борьбы с мусором

2.7.2018 | 11:49 Новости, Общество

Проект был презентован в рамках научно-практической конференции.

В Орле на базе госуниверситета имени Тургенева прошла научно-практическая конференция на тему «Современные технологии переработки отходов и перспективы их применения». Участниками стали ученые и представители коммерческих предприятий.

— Главной целью конференции стало содействие интеграции научных организаций, производственных объединений и инвестиционного фонда «Национальная промышленность» в создании предприятий по переработке промышленных, сельскохозяйственных, бытовых и других отходов, — пояснили в ОГУ.

Опорный университет представил свой метод, в основе которого лежит технология газификации — извлечения горючей части из твердого топлива. Вячеслав Курилин, научный сотрудник ОГУ, рассказал о построенном в лабораторных целях устройстве.

Это вращающийся под наклоном газификатор, в котором при температуре около 1000 градусов сжигается топливо практически любого состава, влажности и фракции. При этом не происходит никакого выброса вредных веществ в воздух. Установка является полностью автономной и сама обеспечивает себя электроэнергией, заверили в ОГУ.

ИА «Орелград»

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