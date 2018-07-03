Орловцам предрекли среднюю продолжительность жизни в 74,2 года

Скорректированы параметры областной программы развития здравоохранения.

Правительство Орловской области утвердило в новой редакции региональную программу развития системы здравоохранения. Она была утверждено еще в 2013 году. Ее параметры корректируются с учетом законодательных изменений и бюджетных возможностей.

Согласно обновленной редакции, общий объем финансирования превысит 75 миллиардов рублей. Из них более 33 миллиардов должны быть выделены в 2018-2020 годы. Так, на текущий год объем финансирования запланирован в сумме 11,35 миллиарда рублей. Средства в основном поступят по линии Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Программа состоит из 12 подпрограмм. Она предусматривает снижение смертности населения до 15,6 случая на 1000 человек, уменьшение потребления алкогольной продукции до 10 литров на душу населения в год, снижение распространенности потребления табака среди взрослых до 25 процентов, увеличение обеспеченности населения врачами до 46,2 человека на каждые 10 тысяч жителей, увеличение продолжительности жизни до 74,2 года и другое.

ИА «Орелград»