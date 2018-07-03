Орловцам предрекли среднюю продолжительность жизни в 74,2 года

3.7.2018 | 12:25 Медицина, Новости

Скорректированы параметры областной программы развития здравоохранения.

Правительство Орловской области утвердило в новой редакции региональную программу развития системы здравоохранения. Она была утверждено еще в 2013 году. Ее параметры корректируются с учетом законодательных изменений и бюджетных возможностей.

Согласно обновленной редакции, общий объем финансирования превысит 75 миллиардов рублей. Из них более 33 миллиардов должны быть выделены в 2018-2020 годы. Так, на текущий год объем финансирования запланирован в сумме 11,35 миллиарда рублей. Средства в основном поступят по линии Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Программа состоит из 12 подпрограмм. Она предусматривает снижение смертности населения до 15,6 случая на 1000 человек, уменьшение потребления алкогольной продукции до 10 литров на душу населения в год, снижение распространенности потребления табака среди взрослых до 25 процентов, увеличение обеспеченности населения врачами до 46,2 человека на каждые 10 тысяч жителей, увеличение продолжительности жизни до 74,2 года и другое.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Письмо девятое. Приключение

Мой милый друг! Здравствуй! Я понес новую потерю. М. покинула наш город, уехала, по сути, не попрощавшись со мной, воспользовавшись …
Читать…

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования