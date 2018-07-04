Ливенцам компенсировали взносы на капремонт

Меры социальной поддержки населения обсудили власти Ливен.

Как сообщили в администрации райцентра, подробный отчет местного филиала областного центра соцзащиты был заслушан на рабочем совещании в мэрии. С докладом выступила глава филиала Галина Никульникова. Она рассказала, как реализуются новые законы Орловской области. Один из них касается уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

— Он предусматривает предоставление компенсации расходов на уплату взносов людям, достигшим возраста 70 и 80 лет, — пояснила Галина Никульникова. — 70-летние граждане имеют право на компенсацию в размере 50 процентов, а 80-летние -100 процентов.

Мера соцподдержки распространяется на одиноко проживающих и неработающих собственников жилья и проживающих в семье, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста.

— Компенсация предоставляется на заявительной основе и на сегодняшний день у нас зарегистрировано 194 получателя, — добавила Галина Никульникова. — Сумма компенсации за полгода составила 170 тысяч рублей.

Она отметила, что право на 100-процентную компенсацию имеют льготники, достигшие возраста 80 лет и уже получавшие возмещение в размере 50 процентов. Но для них переход на новую выплату возможен только при соблюдении условий, прописанных в региональном законе.

ИА «Орелград»