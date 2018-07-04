Под Орлом продавщицу наказали за торговлю «левой» водкой

Женщина наказана крупным штрафом.

Дело дошло до Орловского областного суда, поскольку женщина вину не признала. Как следует из материалов, она работала продавщицей в одном из сельских магазинов Мценского района. Сотрудники полиции провели проверочную закупку. Женщина реализовала бутылку водки с этикеткой «Соловей-разбойник» всего за 120 рублей. Бутылка была закупорена, однако на ней отсутствовала акцизная марка.

Всего у продавщицы было изъято и конфисковано 11 бутылок «левой» водки емкостью 0,5 литра каждая. Магазин наказывать не стали – суд решил, что женщина торговала контрафактом как физическое лицо. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей за продажу алкогольной продукции без лицензии.

Женщина обратилась в Орловский областной суд с жалобой, в которой просила постановление районного суда отменить. Она считает, что доказательства по делу были получены с нарушением закона. Однако областной суд ей отказал.

ИА «Орелград»