Начальника облздрава Залогина упрекнули в «синдроме белого человека»

Чиновник приехал и начал всех учить.

Депутат орловского облсовета, пожелавший остаться неизвестным, подверг критике приглашенного Андреем Клычковым руководителя департамента здравоохранения Ивана Залогина. По его словам, чиновник смотрит на орловских коллег свысока, что не нравится последним.

— К примеру, Иван Залогин. Приехал курировать медицину. И всем рассказывает, что мы тут, мол, в 2003 году застряли, езжайте учитесь, раз своего ума нет. Конечно, никого это не обрадует, — рассказал народный избранник «Коммерсанту».

Иван Залогин возглавил орловский облздрав 23 апреля. Он сменил на этом посту Александра Лялюхина, который после отставки стал руководить больницей им. Боткина.

Напомним, Иван Залогин ранее работал на аналогичной должности в Белгородской области. До назначения в Орел он возглавлял местный госпиталь ветеранов войн. Подробнее «Орелград» писал об этом в материале «В Орел по знакомству едет новый начальник облздрава».

ИА «Орелград»