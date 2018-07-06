Прокуратура назвала причину вспышки АЧС под Орлом

6.7.2018 | 13:21 Новости, Общество

Надзорное ведомство организовало проверку по факту выявления африканской чумы свиней.

Напомним, что опасный вирус был выявлен у павшей домашней свиньи, которая содержалась на частном подворье в Кромском районе. В результате введенного карантина ограничения коснулись жителей четырех районов.

Установлено, что комплектование личного подсобного хозяйства «было произведено дикими кабанами с неизвестной территории происхождения». Содержание осуществлялось без карантинирования и клинического осмотра животных, диагностических исследований и обработки, профилактических и противоэпизоотических мероприятий.

— Проверка показала, что должностными лицами государственной ветеринарной службы обязанности по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений ветеринарного законодательства, а также функции по контролю за соблюдением ветеринарно-санитарных правил содержания, учета и идентификации свиней осуществлялись ненадлежащим образом, — заявили в прокуратуре Орловской области.

Материалы проверки направлены руководителю Кромского МСО СУ СК России для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Кроме того, в адрес руководителя управления ветеринарии Орловской области внесено представление.

ИА «Орелград»

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