В Орле три дня будут ремонтировать переезд в Маслозаводском переулке

Движение будет ограничено.

В Орле на три дня ограничат движение по Маслозаводскому переулку в связи с ремонтом железнодорожного переезда, сообщили в регуправлении ГИБДД. С 00:00 7 июля до 06:00 10 июля по переулку будет ограничено движение транспортных средств.

Автомобилистам предлагается объезжать затрудненный участок через улицы Городскую и Нормандию-Неман или через улицу Итальянскую.

В пресс-службе администрации добавили, что в связи с ремонтом переезда изменится движение автобусов №21, которые едут до «Новой Ботаники». Три дня они будут ходить по улицам Розы Люксембург, Гагарина и Городской.

ИА «Орелград»