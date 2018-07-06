В Орле три дня будут ремонтировать переезд в Маслозаводском переулке

Движение будет ограничено.
В Орле на три дня ограничат движение по Маслозаводскому переулку в связи с ремонтом железнодорожного переезда, сообщили в регуправлении ГИБДД. С 00:00 7 июля до 06:00 10 июля по переулку будет ограничено движение транспортных средств.
Автомобилистам предлагается объезжать затрудненный участок через улицы Городскую и Нормандию-Неман или через улицу Итальянскую.
В пресс-службе администрации добавили, что в связи с ремонтом переезда изменится движение автобусов №21, которые едут до «Новой Ботаники». Три дня они будут ходить по улицам Розы Люксембург, Гагарина и Городской.
ИА «Орелград»