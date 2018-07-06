В Орле три дня будут ремонтировать переезд в Маслозаводском переулке

6.7.2018 | 12:03 Новости, Общество

Движение будет ограничено.

В Орле на три дня ограничат движение по Маслозаводскому переулку в связи с ремонтом железнодорожного переезда, сообщили в регуправлении ГИБДД. С 00:00 7 июля до 06:00 10 июля по переулку будет ограничено движение транспортных средств.

Автомобилистам предлагается объезжать затрудненный участок через улицы Городскую и Нормандию-Неман или через улицу Итальянскую.

В пресс-службе администрации добавили, что в связи с ремонтом переезда изменится движение автобусов №21, которые едут до «Новой Ботаники». Три дня они будут ходить по улицам Розы Люксембург, Гагарина и Городской.

ИА «Орелград»

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