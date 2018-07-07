Орловское УФАС заявило о снижении нагрузки на бизнес

Антимонопольная служба отчиталась о работе в первом полугодии.

Как сообщили в управлении ФАС России по Орловской области, в первом полугодии 2018 года в сфере естественных монополий было проведено 4 внеплановых проверки (в 2017 году — 23), плановые проверки не проводились (в 2017 году — 4). Рассмотрено 74 заявления, возбуждено 5 дел и наложено штрафов более 500 тысяч рублей (в 2017 году — более 3,5 млн рублей).

В сфере торгов и закупок управлением было запланированы и проведены 2 плановые проверки и 30 внеплановых (в 2017- 4 и 110 соответственно). Рассмотрено 105 жалоб (в 2017 — 278), наложено штрафов чуть менее 700 тысяч рублей (в 2017 – 1,25 млн).

— Количество заявлений и жалоб по признакам нарушения подконтрольного законодательства увеличилось по сравнению с 2017 годом, но вместе с тем, количество проведенных проверок сократилось в разы, — прокомментировал врио руководителя Орловского УФАС России Андрей Кирьянов. — При выявлении нарушений в большей степени применяются меры антимонопольного реагирования и административного воздействия предупредительного, а не пресекательного характера.

По его мнению, тем самым УФАС «прилагает все усилия для снижения административной нагрузки на бизнес, затрат для государства и повышения качества выполнения контрольно-надзорных функций».

ИА «Орелград»