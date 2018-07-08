Видео: Рыбаков объявляет о снятии с выборов

8.7.2018 | 9:30 Видео, Новости, Политика

7 июля депутат облсовета Виталий Рыбаков заявил о снятии с выборов губернатора Орловской области.

Он посетовал на муниципальный фильтр и заявил, что депутатам было дано указание не ставить подписи в поддержку Рыбакова. При этом «менее известные в области люди» сумели преодолеть фильтр.

— Никто не станет губернатором Орловской области, если он не врио, — заключил Рыбаков. — Я не хочу участвовать в этой нечестной борьбе. Считаю это ниже моего достоинства. Я сделал все, что мог. Я не считаю себя побежденным, потому что победить можно только в честной борьбе. Хочу заранее поздравить Андрея Клычкова с триумфальной победой 9 сентября.

Рыбаков также поблагодарил за доверие председателя партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина, от которой он выдвинулся на выборы. Кстати, главой орловского реготделения РОС стал соратник Рыбакова и депутат горсовета Орла Сергей Елесин.

ИА «Орелград»

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