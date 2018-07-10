Муромский отправил подчиненных на Силикатный пруд

Глава администрации потребовал усилить патрулирование.

Сити-менеджер Орла Александр Муромский поручил усилить патрулирование водных объектов — в особенности тех, где запрещено купание. Заявление было сделано на совещании 10 июля.

Муромский подчеркнул, что постоянно видит отдыхающих на Силикатном пруду. Согласно печальной статистике, именно там чаще всего гибнут люди.

Замначальника управления по безопасности Алексей Белых доложил, что сотрудники ведомства совместно с МЧС и МВД проводят рейды по запрещенным для купания объектам, составляют протоколы и раздают памятки.

ИА «Орелград»