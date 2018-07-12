Аренда против ипотеки: застройщики и банкиры выяснили, что предпочитают орловцы

Позавчера вечером в бизнес-центре на улице Октябрьской прошло интересное обсуждение.

Представители застройщиков, риэлторские компании и банкиры обменялись мнением, куда и как движется региональный рынок.

Руководитель регионального отделения Сбербанка Ярослав Скирта на правах хозяина сразу взял слово и пояснил, что это новый формат встреч. Поэтому журналистам стоит отложить заготовленные вопросы и, как простым жителям, поучаствовать в обсуждении проблем рынка недвижимости.

— То, что ипотеку можно уже взять под 6 процентов, совсем не новость, — обратился он к собравшимся. — Важно понять направления, по которым нужно двигаться, и выявить потребности рынка. Я все чаще слышу, что молодежь предпочитает не покупать жилье, а жить в арендованных квартирах. Это позволяет им оставаться мобильными и легко менять место работы. Так ли это\э и что показывает рынок?

Риэлторы не согласились с этим утверждением. По данным агентств недвижимости, рынок не показывает значительный рост в этом сегменте, в ущерб покупке квартир.

— Напротив, мы отмечаем рост продаж недвижимости накануне учебного года, когда студенты заезжают в Орел на учебный год, — отметила представитель ПАО «Орелстрой» Татьяна Борисова. – Во-первых, играет важную роль, что наш регион аграрный, и сбор урожая с резким увеличением доходов совпадает с учебным годом. Покупатели, ориентированные на то, что их дети останутся жить в Орле предпочитают не аренду, а покупку жилья.

Хотя бы потому, что аренда сопряжена с благоустройством квартиры. Покупкой мебели и бытовой техники. В случае переезда это становится серьезной проблемой. А рынок обустроенных для проживания квартир в Орле не так велик и весьма дорогостоящий.

В целом, по данным Сбербанка, статистика показывает, что орловцы предпочитают жилье класса Эконом+. Во-первых, такого жилья много на рынке. Во-вторых, его при нынешних условиях легко приобрести в ипотеку. Часто орловцы покупают жилье в ипотеку и сразу сдают его в аренду. Такой способ позволяет оплачивать ипотечные платежи из арендной платы и через 15-20 лет стать владельцем квартиры. В реальности менеджеры Сбербанка отмечают, что жизнь ипотечного кредита в орловском регионе — 7-10 лет. Как правило, он выплачивается досрочно, да и отказов по получению ипотечных кредитов очень мало.

Отдельной темой обсуждения стал вопрос, чего недостаточно на орловском рынке недвижимости и как банковский сектор совместно с застройщиками может помочь развивать пустующие ниши. Как выяснилось, сектор жилья бизнес-класса в Орле переживает не лучшие времена. Один из проектов — жилой комплекс «Панорама», который сейчас возводится на пересечении улиц Михалицына и Московского шоссе. Трехметровые потолки, закрытая территория, свободная планировка востребованы на рынке. Однако предложений на рынке немного.

Далее обсуждение перешло в рынок частного жилья, где банковский сектор не очень активно помогает в строительстве, хотя программы коттеджной застройки и проекты таунхаусов могут быть востребованы на орловском рынке. Однако бизнес в эту сферу сейчас не идет. Хотя бы по причине резкого роста кадастровой стоимости земли. По данным «Орелграда», операторы, которые работали с земельными массивами под частную малоэтажную застройку, оказались в Орловской области в сложной ситуации. Когда за несколько десятков гектар приходится выплачивать десятки миллионов рублей. Перспектива развития данного направления без вмешательства власти и оптимизации налоговых режимов находится под серьезной угрозой в орловском регионе.

По итогам полуторачасовой беседы руководитель орловского отделения Сбербанка Ярослав Скирта пообещал, что подобные обсуждения на различные финансовые и околобанковские темы станут регулярными, так как позволяют взглянуть на рынок в совсем ином ключе.