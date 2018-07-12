Белоруссия прекращает ввоз птицы из Орловской области

Это связано с угрозой птичьего гриппа.
Белоруссия с 13 июля приостановит ввоз птицы из Орловской области из-за угрозы птичьего гриппа, сообщили в республиканском департаменте ветеринарного надзора.
— Вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из данного региона живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, — сообщили в ведомстве.
Под запрет также попали мясо, яичный порошок, пух, перо, пернатая дичь.
Как сообщалось ранее, в Орловской области в трех районах введен карантин из-за вспышки птичьего гриппа.
ИА «Орелград»