Белоруссия прекращает ввоз птицы из Орловской области

Это связано с угрозой птичьего гриппа.

Белоруссия с 13 июля приостановит ввоз птицы из Орловской области из-за угрозы птичьего гриппа, сообщили в республиканском департаменте ветеринарного надзора.

— Вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из данного региона живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, — сообщили в ведомстве.

Под запрет также попали мясо, яичный порошок, пух, перо, пернатая дичь.

Как сообщалось ранее, в Орловской области в трех районах введен карантин из-за вспышки птичьего гриппа.

ИА «Орелград»