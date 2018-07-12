Бударин назначен главным по связям с ДНР и ЛНР

12.7.2018 | 13:17 Новости, Политика

При правительстве региона создана особая рабочая группа.

Правительство утвердило положение о рабочей группе по интеграционному взаимодействию Орловской области с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. Ее возглавил первый вице-губернатор Александр Бударин. Его помощником стал зампред правительства по внутренней политике Вячеслав Ерохин.

Рабочая группа станет постоянным коллегиальным совещательным органом. Основной задачей заявлена координация взаимодействия орловских органов власти любого уровня, вплоть до глав городов и районов, с ДНР и ЛНР.

Новый орган наделен правом запрашивать у органов исполнительной власти специальной компетенции документы и материалы, а также привлекать для участия в своих заседаниях не только чиновников различного ранга, но и руководителей организаций всех форм собственности.

Рабочая группа будет проводить свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Письмо двенадцатое. Тайна

Мой милый друг! Здравствуй! С утра было ясно, а днем наплыли облака, но только жары нагнали и разошлись, обнажив громаду …
Читать…

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования