Бударин назначен главным по связям с ДНР и ЛНР

При правительстве региона создана особая рабочая группа.

Правительство утвердило положение о рабочей группе по интеграционному взаимодействию Орловской области с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. Ее возглавил первый вице-губернатор Александр Бударин. Его помощником стал зампред правительства по внутренней политике Вячеслав Ерохин.

Рабочая группа станет постоянным коллегиальным совещательным органом. Основной задачей заявлена координация взаимодействия орловских органов власти любого уровня, вплоть до глав городов и районов, с ДНР и ЛНР.

Новый орган наделен правом запрашивать у органов исполнительной власти специальной компетенции документы и материалы, а также привлекать для участия в своих заседаниях не только чиновников различного ранга, но и руководителей организаций всех форм собственности.

Рабочая группа будет проводить свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

ИА «Орелград»