Названы средние цены на жилье в Орле

В областном центре подорожали квартиры на вторичном рынке.

Орелстат обнародовал предварительные сведения о средних ценах на рынке жилья на конец второго квартала 2018 года. Согласно представленным данным, на первичном рынке 1 квадратный метр общей площади квартиры стоит 35979 рублей.

Для вторичного рынка данные приведены по двум типам жилья. Так, типовые квартиры среднего качества, построенные в основном в советские и 1990-е годы, стоят в среднем 34459 рублей за «квадрат», квартиры улучшенного качества, построенные в последние годы – 38625 рублей.

Для сравнения: на начало 2018 года стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья составляла 35461 рубль, на вторичном: 31418 в типовых квартирах и 34901 – в квартирах улучшенного качества.

ИА «Орелград»