Орловцы оказались недовольны организацией зрелищ

13.7.2018 | 12:45 Новости, Общество

Подведены итоги работы с обращениями граждан.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, в первом полугодии в ведомство поступило 2338 обращений, что на 2,7 процента больше, чем годом ранее. На каждые 10 тысяч жителей региона приходится по 31 обращению. Чаще всего жалуются на нарушения прав потребителей.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в данной сфере 57,1 процента обращений было связано с приобретением товаров ненадлежащего качества. На втором месте оказались жалобы на качество жилищно-коммунальных услуг. Таких обращений поступило 145, или 10,2 процента от общего числа заявлений о нарушении прав потребителя.

Качеством оказания бытовых услуг остались недовольны 9,5 процента заявителей, услуг связи — 6,9, финансовых услуг — 5,3, медицинских услуг — 2,1, транспортных услуг — 1,8, туристских и гостиничных услуг — 0,8 процента. Кроме того, в минувшее полугодие поступило три жалобы на качество организации концертно-зрелищных мероприятий.

ИА «Орелград»

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