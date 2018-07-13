Орловским ученым пообещали премии по 50 тысяч рублей

Объявлен конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу.

Правительство Орловской области дало старт ежегодному конкурсу «Лучшая научно-исследовательская работа молодых ученых». Он проводится не только для поддержки талантов, но и «в целях более полного использования имеющегося научного потенциала для решения научно-технических и социально-экономических задач региона, дальнейшего развития научных исследований».

В 2018 году конкурс предусматривает четыре направления: естественные, гуманитарные науки, социально-экономические и технические науки. К участию допускаются молодые ученые, возраст которых не превышает 35 лет на момент подачи заявки. Подавать можно научно-исследовательские работы, завершенные в течение трех предшествующих лет.

Право выдвижения предоставлено отраслевым научным организациям, вузам, ученым советам, научным и научно-техническим советам организаций. Победителям вручат дипломы и премии в размере 50 тысяч рублей, а организациям, выдвинувшим работы победителей, — почетные грамоты.

ИА «Орелград»