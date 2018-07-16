В Орле 70 процентов торговцев алкоголем нарушают правила

Роспотребнадзор подвел итоги проверок за первое полугодие.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Орловской области, за отчетный период было проведено 102 проверки соблюдения законодательства об обороте алкогольной продукции. Проверено 167 объектов, нарушения обязательных требований установлены на 114 из них.

— Исследовано 285 проб алкогольной продукции, — рассказали в ведомстве. – Все пробы по органолептическим, физико-химическим показателям и показателям безопасности соответствовали обязательным требованиям. Две пробы вина признаны не соответствующими требованиям по маркировке.

Были выданы предписания о снятии с реализации 111 партий алкогольной продукции объемом 486,2 литра в связи с нарушением срока годности и условий хранения алкогольной продукции, без информации о дате изготовления и сроке годности, без наличия деклараций о соответствии.

За нарушения возбуждено 205 административных дел, наложено штрафов на 668,8 тысячи рублей.

ИА «Орелград»