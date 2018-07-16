В Орле спасли тонущую девочку

16.7.2018 | 12:58 Новости, Происшествия

Она едва не погибла во время отдыха на пляже.

В Орле сотрудники МЧС вытащили из воды 14-летнюю девочку, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел днем в воскресенье на центральном пляже на реке Ока возле городского парка. Ребенок находился в восьми метрах от берега и начал тонуть. К счастью, спасатели быстро среагировали и успели сохранить жизнь девочке.

МЧС вновь предупреждает, что при отдыхе на водоеме нужно соблюдать правила безопасности. Родители должны внимательнее следить за детьми.

ИА «Орелград»

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