Заблудился в Альпах

Информация о счетах Павла Грудинина в Швейцарии подтвердилась.

По запросу Арбитражного суда Московской области, который рассматривает иск обманутых пайщиков ЗАО «Совхоз имени Ленина», Федеральная налоговая служба России предоставила результаты проверки зарубежных активов бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина.

На момент регистрации кандидатом Грудинин держал в банке UBS Switzerland AG 13 незакрытых счетов на общую сумму 1 млн долл., в том числе 5,5 кг золота. Эта информация была растиражирована в СМИ во время президентской кампании, хотя на тот момент она составляла налоговую тайну. Собственно, поэтому предметного разговора с кандидатом тогда ни у кого не получилось.

Однако теперь факт официально стал достоянием гласности: материалы, которые подтверждают, что Грудинин 19 раз нарушил валютное законодательство России, когда скрыл от налоговой информацию об иностранных счетах, предоставлены суду. И наверное, настала пора экс-кандидату в президенты объяснить избирателям, почему он отрицал наличие активов в альпийской республике.

Усы затмили всё?

Утверждать, что после выборов Грудинин с головой ушёл в дела совхозные и забыл о политических амбициях, было бы преждевременно.

Да, публичная активность экс-кандидата поутихла, и всё же не забылись пока его многочисленные акции, последовавшие за окончанием выборов, — например, громкое сбривание усов или организация форума против мусорных свалок в Московской области, который в Интернете окрестили фейковым.

Да и сегодня он нет-нет да и выступит по какому-нибудь поводу: недавно критиковал законопроект о продаже лесных грибов и ягод. Так когда же «красный директор» забудет о политических амбициях и продолжит «строить социализм» в совхозе?

До квартиры не дожить

Впрочем, сначала бывшему кандидату стоит определиться, что делать с многочисленными скелетами, которые вылезли в ходе предвыборной гонки из его шкафа. Многие хорошо помнят истории обманутых пайщиков и работников совхоза, оставшихся без обещанных квартир, которые сделали достоянием гласности средства массовой информации.

В тяжёлые 90-е в хозяйство Грудинина на работу завлекали хорошими условиями, высокими зарплатами и возможностью получить квартиру. Совхоз строился практически руками приезжих. Но высокие зар­платы (Грудинин заверяет, что сейчас в среднем они составляют 78 тыс. руб.) всегда были не более чем красивой сказкой.

«Больше 17 тыс. почти никогда не видели», — рассказывает бывшая работница хозяйст­ва Майя Мега. Вместе с мужем Геннадием и двумя детьми она переселилась туда в 1997 г. Её супруг устроился в совхозе Грудинина сначала бригадиром, затем мелиоратором.

В начале 2000-х, когда Геннадий уже отработал там несколько лет, семье по договору коммерческого найма наконец дали «двушку». В собственность жильё должно было перейти после 15 лет непрерывного стажа главы семьи. Не случилось. Геннадий, отдавший хозяйству Грудинина в общей сложности 11 лет, внезапно умер.

Майя просила оставить квартиру ей, ведь сколько в неё было вложено. К тому же муж львиную долю стоимости уже отработал и выплатил. На тот момент она с двумя детьми, один из которых — несовершеннолетний, были прописаны в коммуналке.

Но Грудинин остался непреклонным — предложил либо выкупить жильё по полной рыночной стоимости, либо съезжать. Озвученная совхозом цифра повергла Майю в шок — баснословные для неё 6,5 млн руб.

«Этот человек чувствовал надо мной власть относительно жилья, — вспоминает вдова, которую в 2013 г. директор совхоза всё же выкинул на улицу. — Он очень равнодушный, надменный и амбициозный и не терпит критику в свой адрес, что плохо для руководителя. Самодур».

Выселение под дулом

Семья Филькиных перебралась в совхоз из Мордовии в том же 1997 г. Муж устроился слесарем, сын Александр — водителем бензовоза, жена и невестка — в котельную. Жили в общежитии, а в 2002 г. получили ключи от квартиры. Чтобы она перешла в собственность, глава семьи Александр Васильевич должен был отработать 10 лет и выплачивать за неё определённую сумму каждый месяц.

Но уже в 2006 г. совхоз в одностороннем порядке изменил форму договора с коммерческого найма на аренду. А затем и вовсе наступил ад — всех Филькиных уволили, а вопрос о квартире поставили ребром: выкупайте по рыночной стоимости или съезжайте. Никакие аргументы — что до конца беспрерывного стажа остался всего год, что оплачена большая часть стоимости жилья — на директора не дейст­вовали.

«И вот Грудинин продаёт это жильё вместе с моими родителями некоему третьему лицу», — описывает Александр события 2012 г. А покупатель подаёт в суд на выселение семьи Филькиных из квартиры.

Выселяли их судебные приставы. «Однажды меня не было дома, мама не выдержала — зашла в ванную, облилась горючей жидкостью, подожгла себя и выбежала на пристава с криком: «За сколько тебя купил Грудинин?» В итоге — ожог 35-45% кожного покрова», — вспоминает тот ужасный день Александр.

Потом пристав приезжал выселять людей уже с автоматчиками. Руководил ими, уверен Филькин-младший, лично Павел Николаевич.

Подобным образом совхоз лишил жилья порядка 18 семей.

Суд выяснил, кто бенефициар

В совхозе имени Ленина не только выселяли сотрудников из квартир на улицу, но и отбирали у них землю. Обманутые пайщики до сих пор борются за свои права. В 1995 г. во время организации ЗАО директор убедил сотни людей передать их паи его структуре. Но никаких свидетельств о праве собственности они не получили. При этом 104 человека из списка вообще выкинули.

Пайщики судятся с Грудининым много лет и сейчас близки к победе. По их иску Арбитражный суд Московской области признал недействительной сделку по продаже совхозной земли фирме «ТТ Девелопмент», связанной с Грудининым.

А теперь изучает подробности передачи этих участков компании «Каширский молл». За это компания Грудинина получила долю в «Каширском молле», однако её стоимость оказалась в 37 раз ниже цены переданных участков. Разница составила почти 1 млрд руб.

В общем-то благодаря этому делу обманутых пайщиков и открылась правда, причём не только в отношении грудининских счетов, но и офшора Bontro LTD. Фирме из государства Белиз принадлежит 20% совхоза. Грудинин клялся, что понятия не имеет, кто за ней стоит. Но суд выяснил: конечным бенефициаром являлся именно «красный директор», как минимум до 31 декабря 2017 г. Если прибавить эти 20% к его личным 44% акций ЗАО, то получается 64%. А значит, Грудинин контролировал и принимал решения по всем сделкам.

Комментарии

Директор Института новейших государств Алексей Мартыновсчитает: «Если в начале предвыборной кампании Грудинин как новый кандидат от КПРФ был интересен избирателям, то сегодня доверия ему нет никакого. Ведь поначалу он якобы забыл о многомиллиардных счетах в банке Лихтенштейна».

Кроме того, Грудинин скрыл, что его родственники владеют недвижимостью в Испании и Латвии, а старший сын и вовсе имеет там вид на жительство, напоминает Мартынов. «А теперь, когда ещё и подтвердились данные о его счетах в банке Швейцарии, возникает полное ощущение, что россиян он просто держал за идиотов», — говорит эксперт.

Гендиректор Центра политического анализа политолог Павел Данилин так охарактеризовал предвыборную кампанию Грудинина: «Систематическая публичная ложь».

Он отметил, что не может вспомнить подобных примеров, когда кандидат в президенты «вёл бы себя настолько бесцеремонно».

«Фактически Грудинин, до сих пор пытающийся утаивать принципиально важную для избирателей информацию, доказал, что для большой политики он непригоден. И никакой пиар, никакие другие публичные потёмкинские деревни, которые он выстраивает, чтобы показать: мол, смотрите, я не только говорю, но и делаю, — ему не помогут. Ведь пока единственное, что он сделал, — это сбрил усы», — заключает Данилин.

Источник: «Аргументы и Факты»