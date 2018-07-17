Эксперт ООН рассказала горькую правду об экономике Орловщины

17.7.2018 | 23:14 Важное, Новости, Экономика

16 июля доктор географических наук, профессор МГУ, эксперт Программы развития ООН Наталья Зубаревич прочитала в Орле лекцию о пути регионального развития. Она представила подробный анализ экономической ситуации, в которой находится Орловская область, рассказала о рисках и возможных путях развития.

Профессор использовала официальные данные Орелстата, Минфина и Федерального казначейства. «Орелград» предлагает читателям конспект лекции Зубаревич и самые яркие ее цитаты.

Рынок труда: дальше будет хуже

Работоспособное население страны стареет. К 2025 году по России количество трудоспособных людей сократится на 8 миллионов человек. Рынок труда продолжит заполняться мигрантами. В Орловской области процесс старения населения будет проходить еще быстрее, чем по стране.

«Управленцы, которые работают с людьми, — обратилась Зубаревич к политикам и менеджерам, сидящим в зале. Ваш перспективный клиент — пожилой житель Орловской области со всеми проблемами и заморочками этого возраста. Готовьтесь, товарищи».

Молодежь продолжает уезжать

Орловскую область с каждым годом покидает все больше людей. Плюсом к этому растет естественная убыль населения – смертность выше рождаемости и не компенсируется приезжими из азиатских стран. Такие же проблемы у Тамбовской, Ивановской, Владимирской, Брянской, Костромской областей – регионов так называемого внешнего контура (находятся от Московской области на расстоянии одного региона – прим. ред.)

При этом уровень долголетия в Орловской области весьма неплох: ожидаемая продолжительность жизни – среднероссийская. Хуже ситуация в регионах внешнего контура, которые находятся не в Черноземье – Кострома, Смоленск, Владимир.

«[Там] в деревне четыре бабки, спившиеся мужики, поселки с полумаргинальным населением. Уровень маргинализации Орловской области существенно слабее. Это значит, что работу найти легче. Притягивайте бизнес, пытайтесь ему объяснить: Белгород неплох, Воронеж неплох — но мы тоже ничего!»

Образование переоценено

Человеческий капитал Орловской области не так высок, несмотря на наличие опорного вуза и других университетов. Согласно переписи 2010 года, Орловщина находится в конце рейтинга регионов по доле взрослого городского населения с высшим образованием. Словом, преимуществ перед другими областями у Орла нет.

«Работяг найдете. Вменяемых специалистов — уже будет сложнее. Но для них еще нужны рабочие места».

Промышленность и инвестиции в упадке

На Орловскую область приходится 0,2% промышленности страны. Зубаревич рекомендовала властям точечно искать ниши на рынке и вписываться в сложившиеся цепочки производства. В промышленной сфере Орловщины отсутствуют крупные предприятия, которые тащили бы область на себе. Крупных инвесторов также нет – на фоне значительного спада в инвестициях в 2015 году.

«Сами не пробьетесь и продукцию не продадите»

Для инвесторов Орловская область непривлекательна; кроме того, бизнес сейчас не рискует деньгами. На многих рынках конкуренция очень высока. Для желающих вложиться нужно придумывать особые условия и завлекать ими.

Орловцы беднее россиян

После кризиса 2014 года падение зарплаты было в два раза более сильным, чем в среднем по России. Затем орловские работодатели остановили рост зарплаты и не увеличивали ее, даже когда это начали делать их коллеги из других регионов. Интерес орловцев к работе «дома» снизился.

В Орле по-прежнему низкие показатели среднедушевых доходов населения. При этом стоимость жизни не очень дорогая, что позволяет людям существовать на среднем уровне по России.

Спад продолжился в 2018 году, несмотря на выборы. Из кризиса быстрее вышли только богатые регионы – Москва и Подмосковье, Татарстан, Санкт-Петербург, Тюменская область.

Федеральный центр много не даст
Самую большую помощь из бюджета России продолжат получать Крым, Севастополь, кавказские республики. Рассчитывать, что Орловской области дадут больше, чем сейчас, не стоит.

«Денег нет – это правда. Но всех выровняли почти под одинаковых. В 2017 году чемпионы — ненцы, Калининград, Севастополь и Крым, Ямал. Вы оказались в очень небольшой плюсовой зоне и вышли на баланс: сколько пива, столько песен. +4% доходы, +4% расходы»

Куда ушли предвыборные деньги
Перед президентскими выборами доходы всех регионов, как и Орловской области, выросли на 10%. Бюджетникам в феврале-марте перечислили еще одну зарплату – чтобы закрыть майские указы 2012 года.

«Господа управленцы, вы верите, что этот праздник будет продолжаться до конца календарного года? Или вы взрослые люди, и для вас ответ на вопрос очевиден?»

Пока другие регионы тратили на дороги, транспорт и инфраструктуру, Орловская область закрывала дыры по социальной политике. Зубаревич похвалила властей за сохранение малокомплектных школ. Отметила экономию на ЖКХ, рост трат на здравоохранение и удивилась 60-процентному росту финансирования физкультуры и спорта.

Госдолг: мы в зоне риска
Эксперт отметила странность: вроде бы Орловская область перекредитовалась с коммерческих (ставка 8-9%) на бюджетные (0,1%) кредиты, но обслуживание госдолга выросло на треть. Его объем за полгода сократился всего на 2%, когда в целом на стране – на 7%. А цифра еще может вырасти 31 декабря, когда настанет день расплаты по госконтрактам.

«Я когда узнала, что [предоставляющий бюджетный кредит] Сбербанк выкупил гарантии, я стала сомневаться: держать ли мне деньги в Сбербанке, если он выполняет такие могучие государственные функции?»

Орловская область находится в зоне риска по госдолгу вместе с Псковской область, Удмуртией, республикой Марий Эл и Магаданской областью. При этом санкции к Орловщине могут быть применены намного раньше – она самая близкая к Москве.

«Хакасию уже наказали, Чукотку не тронут – там Абрамович… До кого ближе дотянуться — до Магадана или до Орловской области? А долг висит на сайте Минфина на 1 июня. Сигнал считан?»

В угрюмом городе денег не будет
Один-два миллиарда дотаций из федерального бюджета кардинально не изменят ситуации в Орловской области, а на большее она рассчитывать не может. Даже если придут инвесторы, денежный поток не хлынет в казну региона. Важен еще и человеческий фактор – бизнесу не интересна область, где некому работать. Зубаревич предложила менять городскую среду – унылая обстановка отталкивает.

«Орел всегда был полупатриархальным регионом — хоть режьте меня, я от этих слов не откажусь! Вам надо уходить от полупатриархальности и формировать нормальную городскую среду. Сейчас это «государство, дай!», это угрюмая среда, которая никому не интересна. Кто быстрее уходит от этого, у того получается.

ИА «Орелград»

 

 

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