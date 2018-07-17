Эксперт ООН рассказала горькую правду об экономике Орловщины

Орловскую область с каждым годом покидает все больше людей. Плюсом к этому растет естественная убыль населения – смертность выше рождаемости и не компенсируется приезжими из азиатских стран. Такие же проблемы у Тамбовской, Ивановской, Владимирской, Брянской, Костромской областей – регионов так называемого внешнего контура (находятся от Московской области на расстоянии одного региона – прим. ред.) При этом уровень долголетия в Орловской области весьма неплох: ожидаемая продолжительность жизни – среднероссийская. Хуже ситуация в регионах внешнего контура, которые находятся не в Черноземье – Кострома, Смоленск, Владимир. «[Там] в деревне четыре бабки, спившиеся мужики, поселки с полумаргинальным населением. Уровень маргинализации Орловской области существенно слабее. Это значит, что работу найти легче. Притягивайте бизнес, пытайтесь ему объяснить: Белгород неплох, Воронеж неплох — но мы тоже ничего!»