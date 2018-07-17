Эксперт ООН рассказала горькую правду об экономике Орловщины

16 июля доктор географических наук, профессор МГУ, эксперт Программы развития ООН Наталья Зубаревич прочитала в Орле лекцию о пути регионального развития. Она представила подробный анализ экономической ситуации, в которой находится Орловская область, рассказала о рисках и возможных путях развития.
Профессор использовала официальные данные Орелстата, Минфина и Федерального казначейства. «Орелград» предлагает читателям конспект лекции Зубаревич и самые яркие ее цитаты.
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Рынок труда: дальше будет хуже
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Работоспособное население страны стареет. К 2025 году по России количество трудоспособных людей сократится на 8 миллионов человек. Рынок труда продолжит заполняться мигрантами. В Орловской области процесс старения населения будет проходить еще быстрее, чем по стране.
«Управленцы, которые работают с людьми, — обратилась Зубаревич к политикам и менеджерам, сидящим в зале. – Ваш перспективный клиент — пожилой житель Орловской области со всеми проблемами и заморочками этого возраста. Готовьтесь, товарищи».
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Молодежь продолжает уезжать
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Орловскую область с каждым годом покидает все больше людей. Плюсом к этому растет естественная убыль населения – смертность выше рождаемости и не компенсируется приезжими из азиатских стран. Такие же проблемы у Тамбовской, Ивановской, Владимирской, Брянской, Костромской областей – регионов так называемого внешнего контура (находятся от Московской области на расстоянии одного региона – прим. ред.)
При этом уровень долголетия в Орловской области весьма неплох: ожидаемая продолжительность жизни – среднероссийская. Хуже ситуация в регионах внешнего контура, которые находятся не в Черноземье – Кострома, Смоленск, Владимир.
«[Там] в деревне четыре бабки, спившиеся мужики, поселки с полумаргинальным населением. Уровень маргинализации Орловской области существенно слабее. Это значит, что работу найти легче. Притягивайте бизнес, пытайтесь ему объяснить: Белгород неплох, Воронеж неплох — но мы тоже ничего!»
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Образование переоценено
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Человеческий капитал Орловской области не так высок, несмотря на наличие опорного вуза и других университетов. Согласно переписи 2010 года, Орловщина находится в конце рейтинга регионов по доле взрослого городского населения с высшим образованием. Словом, преимуществ перед другими областями у Орла нет.
«Работяг найдете. Вменяемых специалистов — уже будет сложнее. Но для них еще нужны рабочие места».
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Промышленность и инвестиции в упадке
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На Орловскую область приходится 0,2% промышленности страны. Зубаревич рекомендовала властям точечно искать ниши на рынке и вписываться в сложившиеся цепочки производства. В промышленной сфере Орловщины отсутствуют крупные предприятия, которые тащили бы область на себе. Крупных инвесторов также нет – на фоне значительного спада в инвестициях в 2015 году.
«Сами не пробьетесь и продукцию не продадите»
Для инвесторов Орловская область непривлекательна; кроме того, бизнес сейчас не рискует деньгами. На многих рынках конкуренция очень высока. Для желающих вложиться нужно придумывать особые условия и завлекать ими.
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Орловцы беднее россиян
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После кризиса 2014 года падение зарплаты было в два раза более сильным, чем в среднем по России. Затем орловские работодатели остановили рост зарплаты и не увеличивали ее, даже когда это начали делать их коллеги из других регионов. Интерес орловцев к работе «дома» снизился.
В Орле по-прежнему низкие показатели среднедушевых доходов населения. При этом стоимость жизни не очень дорогая, что позволяет людям существовать на среднем уровне по России.
Спад продолжился в 2018 году, несмотря на выборы. Из кризиса быстрее вышли только богатые регионы – Москва и Подмосковье, Татарстан, Санкт-Петербург, Тюменская область.
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Федеральный центр много не даст
|Самую большую помощь из бюджета России продолжат получать Крым, Севастополь, кавказские республики. Рассчитывать, что Орловской области дадут больше, чем сейчас, не стоит.
«Денег нет – это правда. Но всех выровняли почти под одинаковых. В 2017 году чемпионы — ненцы, Калининград, Севастополь и Крым, Ямал. Вы оказались в очень небольшой плюсовой зоне и вышли на баланс: сколько пива, столько песен. +4% доходы, +4% расходы»
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Куда ушли предвыборные деньги
|Перед президентскими выборами доходы всех регионов, как и Орловской области, выросли на 10%. Бюджетникам в феврале-марте перечислили еще одну зарплату – чтобы закрыть майские указы 2012 года.
«Господа управленцы, вы верите, что этот праздник будет продолжаться до конца календарного года? Или вы взрослые люди, и для вас ответ на вопрос очевиден?»
Пока другие регионы тратили на дороги, транспорт и инфраструктуру, Орловская область закрывала дыры по социальной политике. Зубаревич похвалила властей за сохранение малокомплектных школ. Отметила экономию на ЖКХ, рост трат на здравоохранение и удивилась 60-процентному росту финансирования физкультуры и спорта.
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Госдолг: мы в зоне риска
|Эксперт отметила странность: вроде бы Орловская область перекредитовалась с коммерческих (ставка 8-9%) на бюджетные (0,1%) кредиты, но обслуживание госдолга выросло на треть. Его объем за полгода сократился всего на 2%, когда в целом на стране – на 7%. А цифра еще может вырасти 31 декабря, когда настанет день расплаты по госконтрактам.
«Я когда узнала, что [предоставляющий бюджетный кредит] Сбербанк выкупил гарантии, я стала сомневаться: держать ли мне деньги в Сбербанке, если он выполняет такие могучие государственные функции?»
Орловская область находится в зоне риска по госдолгу вместе с Псковской область, Удмуртией, республикой Марий Эл и Магаданской областью. При этом санкции к Орловщине могут быть применены намного раньше – она самая близкая к Москве.
«Хакасию уже наказали, Чукотку не тронут – там Абрамович… До кого ближе дотянуться — до Магадана или до Орловской области? А долг висит на сайте Минфина на 1 июня. Сигнал считан?»
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В угрюмом городе денег не будет
|Один-два миллиарда дотаций из федерального бюджета кардинально не изменят ситуации в Орловской области, а на большее она рассчитывать не может. Даже если придут инвесторы, денежный поток не хлынет в казну региона. Важен еще и человеческий фактор – бизнесу не интересна область, где некому работать. Зубаревич предложила менять городскую среду – унылая обстановка отталкивает.
«Орел всегда был полупатриархальным регионом — хоть режьте меня, я от этих слов не откажусь! Вам надо уходить от полупатриархальности и формировать нормальную городскую среду. Сейчас это «государство, дай!», это угрюмая среда, которая никому не интересна. Кто быстрее уходит от этого, у того получается.
ИА «Орелград»