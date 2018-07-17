Орловчанка наказала УК за плохую уборку снега

Жительница Орла выиграла иск о защите прав потребителя.

Гражданское дело было рассмотрено судом Советского района. Иск подала местная жительница, недовольная работой своей управляющей компании. Она указала, что в марте 2018 года УК «фактически не производила уборку дорожного полотна, в результате чего на нем скопилось значительное количество снежных масс».

Возле подъезда образовалась наледь с глубиной канав до 25 см, что препятствовало подъезду к дому легковых автомобилей, загрузке и выгрузке багажа, создавало дискомфортные условия для проживания в многоквартирном доме.

Женщина уверяла, что при попытке сообщить об этом по телефону на звонок в УК никто не ответил и сработал факс. Она направила претензию по электронной почте с требованием «о незамедлительном устранении нарушенного права пользования общим имуществом ввиду содержания его в ненадлежащем состоянии».

Поскольку никаких действий от управляющей компании не последовало, женщина на адрес электронной почты направила повторное требование. На этот раз ей пришел ответ, но из него следовало, что никаких нарушений со стороны управляющей компании не выявлено.

Истица потребовала наказать УК за бездействие. Суд удовлетворил требования частично. С ответчика в ее пользу взыскана компенсация морального вреда в размере 1000 рублей и штраф в размере 500 рублей. Решение суда может быть обжаловано в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»