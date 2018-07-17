Орловцы проедут 470 км на велосипедах в честь победы в Курской битве

Стартовала велоэкспедиция «Орловско-Курская дуга».

Как сообщили в Орловском госуниверситете, руководит проектом доцент кафедры «Теория и методика избранного вида спорта» Станислав Махов. В поездку отправились 14 орловцев из «Велолиги». Им предстоит преодолеть 470 километров по Орловской и Курской областям. В программе: экскурсии, патриотические мероприятия и встречи с жителями.

— В команде экспедиции собрались разные люди: студенты, рабочие и управленцы, — рассказал Станислав Махов. — Цели у каждого свои: отдохнуть и сменить обстановку, завести новые знакомства. Радует, что все загорелись нашей идеей — изучить роль Орловской области во Второй мировой войне.

Возвращение в Орел запланировано на 22 июля. Как сообщает команда в своей группе «ВКонтакте», участники уже побывали на источнике Святого Кукши и набрали чистой и удивительно вкусной воды в Белом колодце. Затем встали на ночлег в 7-ми км от Мценска, отужинали гречневой кашкой с тушенкой и колбасой. За день преодолели 52 км.

ИА «Орелград»