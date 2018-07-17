Орловский чиновник насмерть сбил женщину и остался на свободе

Его судила знакомая, которая назначила принудительное лечение

Помощник омбудсмена Орловской области в Хотынецком районе Александр Райдер не отправился в тюрьму за ДТП, в котором насмерть сбил женщину Татьяну Мезь. Дело в суде рассматривала его знакомая, назначившая принудительное лечение.

Трагедия произошла 12 сентября 2017 года. «Нива» Райдера сбила женщину на обочине встречки. Та скончалась мгновенно.

Чиновник сумел избежать тюрьмы. В материалах дела указано, что он болен дорсопатией, и во время вождения автомобиля у него могли возникнуть «внезапная кратковременная потеря сознания, расстройство чувствительности и двигательной координации», сообщил Daily Storm.

Коллега Райдера — Евгений Никишин, глава Хотынецкого района. Его супруга Татьяна Никишина рассматривала дело. При этом траектория движения автомобиля и травмы погибшей говорят, что чиновник превысил скорость.

ИА «Орелград»