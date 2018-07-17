В Орле ввод жилья вышел на прошлогодний уровень

По итогам первого полугодия в регионе построено 1655 квартир.

В первом полугодии 2018 года в Орловской области в эксплуатацию введено 1655 новых квартир общей площадью 112,9 тысячи квадратных метра, что почти идентично уровню прошлого года. Тогда показатель составлял 112,7 тысячи «квадратов». Об этом сообщает Орелстат.

Примечательно, что по итогам первого квартала показатели отрасли были гораздо ниже прошлогодних. Так, если в 2017 году за первые три месяца в строй было введено 55,7 тысячи квадратных метров жилья, то в 2018-м – всего 38,9 тысячи. Однако во втором квартале строители нарастили темпы и объемы.

Добавим, что объем индивидуального строительства составил 42,5 тысячи квадратных метров, то есть на частную застройку в этом году приходится примерно треть всего объема строительства жилья.

ИА «Орелград»