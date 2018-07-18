Сотрудник орловской колонии за взятку передал зэку мобильный телефон

18.7.2018 | 10:27 Новости, Общество

Возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело на бывшего сотрудника ливенской колонии. Он подозревается в получении взятки, сообщили в ведомстве.

По данным следствия, преступление было совершено в декабре 2017 года. Подозреваемому перевели на банковскую карту 15 тысяч рублей, попросив за это передать в колонию мобильный телефон.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в СК.

ИА «Орелград»

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