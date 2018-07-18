В Орле нашли связь между доходами и продолжительностью жизни

Научная работа на данную тему будет передана в правительство региона.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов, информация была озвучена в ходе личного приема граждан. Его провел первый вице-спикер Михаил Вдовин.

Один из посетителей представил парламентарию «научные исследования в сфере демографической политики, которые касаются вопроса продолжительности жизни в Орловской области и ее взаимосвязи с реальными денежными доходами населения». Сообщается, что Михаил Васильевич обязался передать полученную информацию в правительство региона.

— Некоторые со скептицизмом относятся к цифрам статистики, — заявил первый вице-спикер. — Если мы не будем верить официальным статистическим данным, возникает вопрос: «Как будем жить дальше, кому будем верить?» Здорово, что в Орловской области существует небезразличные к науке люди.

ИА «Орелград»