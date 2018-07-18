В Орле пиромана отправили в тюрьму за поджог пяти машин

Он проведет пять лет в колонии строгого режима.

Железнодорожный райсуд Орла приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы за поджог пяти автомобилей, сообщили в прокуратуре региона.

«Орелград» рассказывал подробности этого дела. Поджоги были совершены в ночь на 18 ноября прошлого года. Мужчина разбивал задние стекла, вскрывал обивку сиденьев и поджигал ее. Таким образом он уничтожил три автомобиля, два — частично повредил. В одном случае сработала сигнализация, и пироман скрылся с места происшествия.

Его задержали на следующий день. Он попал в поле зрения силовиков, потому что уже совершал аналогичные деяния в 2008 году. В ходе следствия выяснилось, что в момент совершения преступлений он был пьян. Общий ущерб оценили в 1,635 млн рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»