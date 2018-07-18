В Орле пиромана отправили в тюрьму за поджог пяти машин

18.7.2018 | 12:56 Новости, Общество

Он проведет пять лет в колонии строгого режима.

Железнодорожный райсуд Орла приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы за поджог пяти автомобилей, сообщили в прокуратуре региона.

«Орелград» рассказывал подробности этого дела. Поджоги были совершены в ночь на 18 ноября прошлого года. Мужчина разбивал задние стекла, вскрывал обивку сиденьев и поджигал ее. Таким образом он уничтожил три автомобиля, два — частично повредил. В одном случае сработала сигнализация, и пироман скрылся с места происшествия.

Его задержали на следующий день. Он попал в поле зрения силовиков, потому что уже совершал аналогичные деяния в 2008 году. В ходе следствия выяснилось, что в момент совершения преступлений он был пьян. Общий ущерб оценили в 1,635 млн рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Письмо тринадцатое. Чертова дюжина

Мой милый друг! Здравствуй! Сегодня у меня для тебя только одна весть, только одно предложение. Днем повстречалась мне С. — …
Читать…

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования