В Орле при пожаре спасли 84-летнюю пенсионерку

Она находилась в соседней квартире.

В Орле при пожаре в многоквартирном доме на улице Черкасской пострадала 84-летняя женщина, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.

Сигнал о возгорании поступил в 14:18. Оно произошло на балконе квартиры. Дым проник в соседнюю квартиру, где находилась пожилая женщина. Она надышалась продуктами горения. Пожарные вывели ее на воздух и передали медикам.

— В результате пожара на балконе квартиры сгорели отделочные материалы на площади два квадратных метра. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки, — добавили в МЧС.

ИА «Орелград»