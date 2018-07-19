Депутаты Госдумы от Орловской области проголосовали за повышение пенсионного возраста

Николай Ковалев и Николай Земцов не пошли против партии.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

«За» прогосовали все присутствующие депутаты от «Единой России», кроме Натальи Поклонской. Свои голоса отдали в том числе и народные избранники от Орловской области Николай Ковалев и Николай Земцов.

К обсуждению законопроекта вернутся осенью 2018 года.

Правительство РФ в июне предложило повысить пенсионный возраст ради увеличения пенсий и из-за повышения продолжительности жизни. В стране это вызвало массовые протесты и падение рейтингов власти.

ИА «Орелград»