В Орловской области не хватает вожатых и детей

ОНФ проверил детские оздоровительные лагеря.

Активисты Общероссийского народного фронта подвели итоги мониторинга оздоровительных учреждений, действующих в Орловской области. Результаты оказались неутешительными. ОНФ обратил внимание на дефицит вожатых.

Орловские студенты предпочитают уезжать на такую работу в лагеря, расположенные в южных регионах страны. Поэтому в Орловской области, по подсчетам активистов, полноценно укомплектован вожатыми только один детский лагерь – «Лесная поляна».

Также отмечается, что в 2017 году ни один из лагерей не был заполнен отдыхающими детьми на 100 процентов. Причиной стало отсутствие компенсации части стоимости путевок, считают в ОНФ. В этом году финансирование увеличили. Оно составит 123,3 миллиона рублей против 115,3 миллиона в прошлом году. Однако даже это не решило проблему.

«Лагерь «Мечта» не сможет провести третью смену, так как количество воспитанников по льготным путевкам остается минимальным, а необходимое число детей для формирования смены не набирается», — считают в ОНФ.

ИА «Орелград»