Дело об опасном доме в Орле дошло до суда

Мэрию обязали обезопасить проживание граждан.

Суд Советского района Орла удовлетворил исковые требования прокуратуры. Речь шла о судьбе многоквартирного дома №2 по улице Калинина. Как пояснили в прокуратуре Орловской области, согласно заключению ОАО «Промводпроект» общий физический износ этого здания составляет 77 процентов.

Его техническое состояние признано недопустимым. В связи с этим администрация Орла признала дом аварийным и подлежащим сносу. По контракту с мэрией ОАО «Гражданпроект» разработало «комплекс противоаварийных мероприятий по повышению несущей способности строительных конструкций».

— Однако администрацией города меры к недопущению возникновения чрезвычайной ситуации, а также к расселению граждан, в том числе по их переселению в жилые помещения маневренного фонда, приняты не были, несмотря на существующую опасность для жизни и здоровья жителей дома, — рассказали в прокуратуре региона.

Суд признал бездействие администрации города незаконным и обязал ее провести противоаварийные работы, предусмотренные проектно-сметной документацией «Гражданпроекта».

ИА «Орелград»