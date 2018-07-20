От сквера «Орлята» отрезали 200 квадратных метров под торговый объект

20.7.2018 | 15:11 Важное, Новости, Общество

Жители уверены, что власти скрывают предназначение одной из зон.

В редакцию «Орелграда» позвонила жительница дома №21 по улице Приборостроительной, окна этого дома выходят на сквер «Орлята». С первыми проблемами на этом объекте власти столкнулись, когда выпилили яблони под планируемое благоустройство.

— Строительство началось без всякого паспорта объекта. Мы кое-как добились, чтобы было обозначено, как ведется благоустройство, — рассказала «Орелграду» местная жительница Юлия Майорова. — Когда паспорт был вывешен, оказалось, что квадратный кусок сквера примерно в 200 квадратных метров будет просто заложен плиткой. На эту площадку будет вести вход с автостоянки. Второй вход по всей длине площадки граничит с аллеей.

Участок земли расположен ближе к улице Приборостроительной с левой стороны, если идти от остановки к магазину «Орел». Исходя из расположения, жители заподозрили, что кусок земли предназначен под нестационарный объект недвижимости. Ведь зачем-то проектировщики прервали ряд деревьев и место заложили плиткой. «Законно ли такое использование сквера?» задались вопросом местные жители, под чьими окнами появится кафе или ларек.

Наладить диалог попытались через представителей областной администрации, которые курируют этот объект. Те их заверили, что здесь будут деревья, а площадка — это просто площадка. Строители не скрыли от жильцов, что это, скорее всего, коммерческая зона, однако в паспорте объекта это не обозначено, никто не говорит в открытую, что будет располагаться на площадке. У всех официальных источников разные данные. Кто-то говорит, что скамейки, кто-то — деревья. Жители довели свои опасения до врио губернатора Андрея Клычкова через подчиненных, однако ответа пока нет.

Это уже не первый объект благоустройства, который бросает тень на всю программу. Есть ощущение, что власти в порыве страсти причиняют добро как умеют.

ИА «Орелград»

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