Похитителям Будагова предъявлено обвинение

Они признали вину.

Следственный комитет по Орловской области предъявил обвинение четверым похитителям владельца «Орловской Нивы» Сергея Будагова, сообщили в ведомстве. Речь идет о статье «Похищение человека».

Обвиняемые признали вину в том, что увезли Будагова и держали его в неволе ради получения денег. Они остаются под стражей.

Похитители утром 10 июля остановили «Лексус», в котором Будагов ехал с водителем. Угрожая оружием, вместе они проехали к Лужковскому кладбищу. Водителя бизнесмена связали и оставили в «Лексусе», а Будагова забрали в свой автомобиль и уехали.

Бизнесмена освободили в Тульской области при участии силовиков. От него требовали 20 миллионов рублей.

Сергей Будагов купил «Орловскую Ниву» у региона во время губернаторства Александра Козлова за смешные 14 млн рублей. Глава региона называл бизнесмена спасителем агрохолдинга. Преемник Козлова Вадим Потомский засомневался в правомерности отчуждения «Орловской Нивы». Будагов сумел выиграть все арбитражные суды и доказать законность сделки.

Позже на него завели уголовное дело о даче взятки главе департамента госимущества Орловской области Андрею Синягову. Процесс дошел до суда, где Сергей Будагов был оправдан. Во время уголовного разбирательства топ-менеджер перерегистрировал «Орловскую Ниву» в поселке Арсеньево Тульской области и назначил гендиректором предприятия Андрея Пахомова.

После встречи с врио Андреем Клычковым Будагов выразил намерение перерегистрировать «Орловскую Ниву» в Орловской области.

ИА «Орелград»