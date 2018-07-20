Прокуратуру заинтересовал мусор «ВКонтакте»

Прокуроры провели проверки по информации из социальной сети.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация «о ненадлежащем состоянии контейнерной площадки на улице Элеваторной в Орле». Тут же была проведена проверка и выявлены нарушения законодательства об обращении с коммунальными отходами.

Помимо Элеваторной, антисанитарные мусорные площадки были обнаружены на улице Елецкой. Сообщается, что на момент проверки там было большое количество мусора.

«Благодаря оперативным мерам прокурорского вмешательства МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» приняты меры по приведению площадок в надлежащее состояние и уборке мусора», — заявили в прокуратуре региона.

ИА «Орелград»