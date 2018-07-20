В Орле усилят меры безопасности из-за десантников

Власти города утвердили план празднования Дня ВДВ.

Глава администрации Орла Александр Муромский подписал постановление о проведении торжественного митинга, посвященного празднованию Дня Воздушно-десантных войск. Он пройдет 2 августа 2018 года в 10.00 часов у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе.

Также утвержден план подготовки и проведения торжественного митинга. В частности, будет запрещена стоянка транспортных средств 2 августа с 06.00 до 12.00 часов у вышеуказанного памятника. МКУ «УКХ города Орла» порчено установить временные знаки, запрещающие стоянку, и таблички «Работает эвакуатор».

УМВД России по городу Орлу и УГИБДД рекомендовано принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения при проведении митинга.

ИА «Орелград»